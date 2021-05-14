Devletin hediye ettiği 40 koyununu 80’e çıkardı

Adana Merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Dağcı Mahallesi'nde geçimini besicilikle sağlayan Ayşe Akgül'ün 50 koyunundan 40'ı 2019 yılının Kasım ayında hırsızlar tarafından çalındı. Polis koyunlardan 10'unu bulup teslim etti. Ayşe teyzenin gözyaşlarını gören Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli hemen devreye girdi. Pakdemirli'nin talimatıyla Ayşe Akgül'e 40 koyun hediye edildi.

40 KOYUN HEDİYE EDİLDİ

4 çocuk annesi Ayşe Akgül, hediye edilen koyunlardan sonra tekrardan geçimini sağlamaya başladı. Koyunlarına gözü gibi baktığını anlatan Akgül, "Hayvanlarımın çalındığı zaman ne yapacağımı şaşırdım. Ama imdadıma devletim yetişti ve çalınan 40 koyunumun yerine bana 40 koyun hediye etti" diye konuştu.

AYAKTA DURAMAZDIM

40 koyununun 80'e çıkardığını ifade eden Ayşe Akgül, "Eğer koyunlarım olmasaydı ayakta duramaz yıkılırdım. Ama devletim yine büyüklüğünü gösterdi ve beni zor günde bırakmadı. 40 koyun gelirken çocuklar gibi sevindim. Devletim beni yeniden ayağa kaldırdı. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.