Dünyada bir ilk gerçekleşti: Kıbrıs'ta kedi COVID-19 kaptı

YDÜ'den Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Prof. Dr. Eser Özgencil, Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören, Doç. Dr. Serkan Sayıner, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ege İnce ve Araştırma Görevlisi Veteriner Hekim Ali Çürükoğlu'nun yürüttüğü analizler önemli sonuçlar ortaya çıkardı. Bugüne kadar dünyada yapılan çalışmalar evcil hayvanların Kovid-19 hastalarından üç ila altı hafta sonra enfekte olabileceğini yönündeydi. Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı incelemelerde kedinin aile bireyleri ile aynı dönemde enfekte olduğunu ortaya koydu. Böylece insandan evcil hayvana bulaşın ilk 10 gün içinde gerçekleştiği ve dünyada ilk kez saptanmış oldu.

Taşıdıkları virüsü kedilerine de bulaştırdıklarından habersiz olan ailenin karantinaya alınırken evcil kedilerini başka bir aileye emanet etmesi ise vakanın bir diğer ilginç noktası oldu. Uzmanlar bir yandan İngiliz varyantı ile enfekte olan kedinin semptomlarını takip ederken diğer yandan virüsün kediden insana bulaşıp bulaşmayacağını izlemeye aldı. Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "İngiliz varyantı ile enfekte olan kediye temas eden insanları da takip ediyoruz. Böylece insandan kediye geçen virüsün, kediden tekrar insanlara bulaşıp bulaşmadığını da ortaya çıkarmış olacağız" diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Kovid-19 PCR Tanı Laboratuvarı sorumlularından Doç. Dr. Mahmut Çerkez Ergören ise "Bu sonuç, virüsün İngiliz varyantının insandan insana geçtiği gibi insandan evcil hayvana yüksek kapasitede geçebileceğini gösterdi" şeklinde konuştu.