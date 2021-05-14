Dünyanın en büyük yılanı kaç metre, nerede? Dünyanın en büyük yılanı hangisidir?

Dünyanın birçok yerinde yüzlerce cins ve binlerce türde var olan yılanların, zehirli ve zehirsiz türleri vardır. Yılan türlerinden çoğu zehirsiz olsa da zehirli olan türler insan yaşamı için de tehlikelidir. Zehirli yılanlar, zehirlerini daha çok avlarını kontrol altına almak ve onları öldürmek için kullanırlar. Zehirsiz yılanlar içinde ise avlarını doğrudan öldürmeden yutan türler bulunduğu gibi, sıkarak öldüren türler de mevcuttur. Yılanların evrimsel sürecine dair genel kanaate göre milyonlarca yıl öncesinden beri dünyada yaşayan bu sürüngenlerin, bazı kertenkele türlerinin soyundan geldiği düşünülmektedir. Yumurtlama yoluyla üreyen bu sürüngenlerin, çok çeşitli renk, uzunluk ve boylara sahip türleri vardır. Piton ve anakonda gibi türler, yılanların içindeki en büyük türler arasında yer alır.

Piton: Kendi içinde birçok farklı türü olan piton cinsi yılanlar, Asya ve Afrika kıtalarında yaygın olarak yaşarlar. Zehirsiz yılanlardan olan pitonlar, dünyanın en büyük yılan türlerindendir. Boyları 9-10 metreye yaklaşabilen piton cinsi yılanlar, geyik, ceylan ve antilop gibi büyük hayvanlarla beslenebilecek kadar büyük sürüngenlerdir.

Anakonda: Güney Amerika ülkelerinde yoğun olarak yaşayan anakonda cinsi yılanların da kendi içinde birçok farklı türü vardır. Boyları 8 ila 10 metreye kadar uzayabilen anakonda yılanları da tıpkı piton cinsi yılanlar gibi timsah ve geyik gibi büyük hayvanları avlayarak beslenirler. Anakonda cinsi yılanlar da zehirsiz yılanlardandır. Bu yılanlar avlarını dolanarak öldürür ve sonrasında yutarak beslenirler.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YILANI NEREDE?

Dünyanın en büyük yılanının çeşitli ülkelerde yakalandığına dair farklı zamanlarda birçok haber çıkmaktadır. Yakalandığı söylenen ve dünyanın en büyük yılanı olduğu iddia edilen bu yılanların 8 metre civarında olduğu, hatta kimi zaman 20 metrenin üzerinde olduğu iddia edilse de dünyada yaşayan en büyük yılanın nerede bulunduğunu bilmek imkânsızdır. Ancak dünyanın en büyük yılan cinsleri olarak bilinen anakonda ve piton yılanlarının en büyük türlerinin kimi zaman 10 metreye yaklaştığı bilinmektedir. Bu yılanlardan piton cinsi Asya ve Afrika kıtalarının çeşitli bölgelerinde yaşar. Anakonda cinsi yılanlar ise yaygın olarak Güney Amerika ülkelerinde yaşar.

DÜNYANIN EN BÜYÜK YILANI KAÇ METRE?

Dünyanın en büyük yılan cinsleri olarak bilinen piton ve anakonda cinsi yılanlar, kendi içinde birçok farklı türe ayrılır. Bunların da kimisi daha uzun, kimisi daha kısa boyutlara sahiptir. Ancak her iki yılan cinsinin de 8 ila 10 metreye kadar üyelerinin bulunduğu düşünülmektedir.