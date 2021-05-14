Ece Çiçek'i boğazını kesip katletmişti! Sabri Çiçek'in cezası belli oldu





'KANI YERDE KALMADI'

Talihsiz genç kadının ağabeyi Naim Ertürk verilen cezadan memnun olduklarını dile getirerek, "Devletimizden, yargımızdan Allah razı olsun. Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Kardeşim geri gelmez ama biraz da olsa içimizdeki yangın azaldı. O katil inşallah cezaevinden çıkamaz" dedi.



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