Eş katiline indirimsiz ağır müebbet

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 ay önce eşi Ece Çiçek'i (18) boğazını kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren Sabri Çiçek (22) hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık günü Beyşehir ilçesinden meydana gelen olayda, inşaat işçisi Sabri Çiçek, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yaşayan Ece Çiçek'i kaçırıp Beyşehir'e geldi. Sabri ve Ece Çiçek, burada resmi nikah kıyarak evlendi. Çift, arasında olay gecesi tartışma çıktı. Sabri Çiçek, tartışmanın ardından cinnet getirerek Ece Çiçek'in boğazı kesip, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra polisi arayan Sabri Çiçek, "Eşimi öldürdüm. Gelin beni alın" diye ihbarda bulundu. İhbar üzerine ve giden polis, genç kadını kanlar içinde buldu. Gözaltına alınan Sabri Çiçek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Sabri Çiçek hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından "eşe karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Hakim karşısına çıkan Sabri Çiçek, hiçbir takdir indirimi uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Talihsiz genç kadının ağabeyi Naim Ertürk verilen cezadan memnun olduklarını dile getirerek, "Devletimizden, yargımızdan Allah razı olsun. Kardeşimin kanı yerde kalmadı. Kardeşim geri gelmez ama biraz da olsa içimizdeki yangın azaldı. O katil inşallah cezaevinden çıkamaz" dedi.