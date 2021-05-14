Filistinli mazlumlar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Zonguldak'ta Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Şube Başkanlığı tarafından gıyabi cenaze namazı kılınarak basın açıklaması yapıldı.

Kent merkezindeki Hz. Ali Camiinde Cuma namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına, Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şube Başkanı Enes Şenol, bazı siyasi partilerin temsilcileri, TÜGVA İl Temsilcisi Murat Yılmaz, Cansuyu Temsilcisi Samet Tuna Güngör, İlim Yayma Cemiyeti Başkanı İbrahim Cansız, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Hz. Ali Camii İmamı Nizamettin Dereli'nin Cuma namazının ardından kıldırdığı Gıyabi Cenaze namazının ardından dua edildi.

AGD Başkanı Şenol, giyabi cenaze namazının ardından yaptığı açıklamada, "Günlerdir süren terörist İsrail saldırılarında binlerce Filistinli kardeşimiz ilk kıblegahımız olan Mescid-i Aksa'yı canlarıyla, kanlarıyla savunurlarken yaralandılar ve şehit oldular. Yaralandılar ama davalarından, inançlarından, Allah'ın yolunda cihatlarından vazgeçmediler. Mücadelelerinde; kadın, erkek, genç, yaşlı demeden göğüslerini siper ettiler" dedi.

Şenol; "Siyonist İsrail ise sistemli bir şekilde hem Müslüman kanı dökmeye hem de adım adım Mescid-i Aksa'yı işgal etmeye devam etmektedir. Siyonist İsrail, ilk mescidimiz, mukaddesimiz, binlerce yıllık tarihi ve kültürel öneme sahip Mescid-i Aksa'yı yakıp yıkmaktan geri durmamakta, ibadetlerini yerine getiren Filistinli kardeşlerimize haince saldırmakta, işgalci sivil siyonistler Mescid-i Aksa'ya baskınlarını sürdürmektedir. Günlerdir Siyonist İsrail'in başta Gazze olmak üzere masum Filistinli kardeşlerimize karşı yapmış olduğu saldırılarda; kundaktaki bebeklerden, sokakta oynama çağına gelmiş çocuklara, delikanlı genç kardeşlerimizden, hamile annelere, genç yaşlı demeden Filistinli kardeşlerimiz şehit düşmüştür. İşgalci Siyonistler, Filistinli kardeşlerimizin evini basmakta, işgal polisiyle işbirliğiyle Filistinli kardeşlerimize linç girişiminde bulunmaktadır. Siyonist İsrail, Filistin'de yaptığı her tecavüzün, küstahlığın, şımarıklığın karşılığını mutlaka alacaktır. Siyonist İsrail'in attığı her adımı takip edeceğiz ve anında gereken tepkiyi göstereceğiz. Biz terörist İsrail'in fırsatını bulduğunda, bu coğrafyayı ateşe vermekten, insanları sömürmekten, köle yapmaktan ya da öldürmekten çekinmeyeceğini biliyoruz. Terör örgütü İsrail de şunu bilsin ki biz de, ne ölmekten, ne de öldürülmekten korkmuyoruz ve terörist İsrail'e yaptığı her küstahlığın, şımarıklığın hesabını soracağız. Terör örgütü İsrail, 'çok yakında nasıl bir inkılâba uğrayıp devrileceğini' görecektir. Terör örgütü İsrail'in, Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan, genç çocukları öldürmekten çekinmeyen, bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail, hak ettiği tokadı Allah'ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bölgeye ve Dünya'ya huzur ancak bu şekilde gelecektir. Milyonlarca Kudüs Gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız. Son Siyonist ölünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücadelemiz; başta Kudüs olmak üzere tüm İslam beldeleri ve mazlum coğrafyalar kutlu bir zaferle Siyonizm'den kurtulana dek devam edecektir. Filistin ve Kudüs davasının yılmaz savunucusu, İslam Birliğinin kurulması adına ömrü boyunca çalışmalar yürüten ve İslam Birliği'nin mutlaka kurulması gerekliliğini bizlere miras olarak bırakan Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın; "İsrail laftan anlamaz. Yalnızca güçten anlar" sözü bir kez daha haklılığını göstermiştir. Terör örgütü İsrail, Müslümanların gücünü görecek ve cehenneme sürülecektir. Cenab-ı Allah, Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Özgür Mescid-i Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah burada toplanan, şehit kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazında ellerini semaya açan, dualarıyla kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteren inanmış topluluğa, Özgür Mescid-i Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin. Özgür Filistin topraklarında kardeşlerimizle beraber bir arada olmayı nasip etsin. Yaptığımız dualar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olsun.Zafer İslam'ındır, zafer yakındır." şeklinde konuştu.