Gençlerden 65 yaş üstü büyüklere sürpriz bayram ziyareti

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tam kapanma kararı sonrasında Ramazan Bayramı'nı evlerinde yalnız ve buruk geçiren 65 yaş üstü büyüklere, Tuzla Belediyesi bayram öncesi ve bayramın ilk günü yeni kuşak gençlerle sürpriz yaptı. İlçe genelinde yaşayan ihtiyaç sahibi büyüklerin bayram öncesi ev temizliklerini a'dan z'ye yapan Belediye ekipleri, bayramın birinci gününde gönüllü gençlerden oluşan ekiplerle evleri ziyaret edilerek çikolata, alışveriş filesi, kolonya, maske ve mendil hediye ettiler.



Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında gerçekleştirilen dağıtımda gençler, adreslere elektrik BinBin Scooter ile gittiler. Tuzla Belediyesi önünden gönüllü gençleri uğurlayan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, gençlere bu davranışlarından dolayı teşekkür ederek, "Gençlerimiz bugün BinBin'lerine binerek kapı kapı dolaşıp büyüklerimize çikolata dağıtacaklar. Büyüklerimizi düşünmek ve genç kuşaklar ile beraber onların bayramlarını tebrik etmek bizim hem insani hem de İslami görevimizdir. Onları hiçbir zaman yalnız hissettirmeyeceğiz" dedi.





"BÜYÜKLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ HİSSETTİRMEYECEĞİZ"



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "65 yaş üstü büyüklerimizin bayramlarını tebrik etmek, bu vesilesi ile bir başka kuşak olan genç kuşak ile tam kapanmaya rağmen bayramlarını tam yaşayabilmeleri adına güzel bir proje oldu. Gençlerimiz BinBin'lerine binerek kapı kapı dolaşarak büyüklerimize çikolata dağıtacaklar, bayramlaşacaklar. Onları yalnız hissettirmeyeceğiz. Biz Tuzla'da bunu Yaşlılar Merkezimizde zaten 365 gün yapıyorduk. Ancak tam kapanma döneminde, bizim için çok kıymetli olan Ramazan Bayramı'na giriyoruz. İnşallah Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için hayırlara vesile getirmesini, ülkemizin, milletimizin ve Filistin'deki tüm kardeşlerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi



"BİR ÖMÜR YANLARINDAYIZ"



"Büyüklerimizi düşünmek ve genç kuşaklar ile beraber onların bayramlarını tebrik etmek bizim hem insani hem de İslami görevimizdir" diyen Başkan Yazıcı sözlerini şöyle sürdürdü. "Ben bayramları mübarek olsun diyorum, bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim inşallah nice bayramlara onlarında sevdikleriyle birlikte girmelerini nasip eder. Pandemisiz, tam kapanma olmadan yine ellerini öpeceğimiz günlerde buluşmak dileğiyle diyorum. Biz her zaman hazırız. Her dakika yanlarında olmaya bir telefon kadar, bilgisayardan bir tıklama kadar yakınız ve yanlarındayız. Bayramda da yanlarınızdayız, bir ömür de yanlarındayız" dedi.





"ESKİ BAYRAMLARA DÖNELİM"



Eski bayramların özlemini anlatan 65 yaş üstü bir teyze," Kimseyi göremiyoruz. Eşim orada yatıyor. Bazen geliyorlar, nasılsın deyip gidiyorlar. Görüşemiyoruz. Allah bize sağlık sıhhat versin. Herkes iyi olsun. Eski bayramlara dönelim" dedi. Gülgühan Göçmen ise," Başkanımız her zaman bizim yanımızda. Onun için minnet duyuyoruz. Sağ olsunlar" dedi.



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Dr. Fatma Yazıcı, bayramda yaş almış büyükleri evlerinde ziyaret ederek sohbet etti.