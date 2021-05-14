Haber alınamıyordu ölü bulundu

Kocaeli Körfez İlçesi Hereke Mahallesinde yalnız başına yaşadığı öğrenilen Mehmet Karataş'ın Derince İlçesinde oturan çocukları, bayramlaşmak için kendisini aradı.

Ancak Karataş, çocuklarının ısrarla yaptıkları aramalara arife gününden bu yana cevap vermedi. Durumdan şüphelenen çocukları, Yukarı Hereke Mahalle Muhtarı Yusuf Öner'i arayarak kendisine durumu bildirerek evi kontrol etmelerini istediler.

Bunun üzerine eve giden ve kapıyı çalan muhtar Öner, kapı açılmayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma nezaretinde çilingir tarafından kapı açıldığında Karataş'ın hareketsiz olarak yerde yattığı görüldü. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Karataş'ın cenazesi daha sonra adli işlemler için morga kaldırılırken, kesin ölüm nedenin Adli Tıp Kurumundan gelecek raporla netlik kazanacağı öğrenildi.