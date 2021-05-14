Iğdır’da kanlı bayram: 3 ölü 2 yaralı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 36 yaşındaki E.A, kesilen bir hayvanın başında oyun oynayan çocuklara kızan bir başka köylüye sinirlendi.

Daha önce husumeti bulunduğu iddia edilen köylü ile taratışan E.A, evinde bulunan pompalı tüfeğini alarak köy meydanında karşılaştığı insanlara ateş etmeye başladı. E.A'nın hedefi olan 66 yaşındaki A.A, 65 yaşındaki Y.A ve 27 yaşındaki T.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilen 2 yaralı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Köyde güvenlik önlemleri alınarak soruşturma başlatıldı.