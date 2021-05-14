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Giriş Tarihi: 14.5.2021 15:57 Son Güncelleme: 14.5.2021 16:12

’da kanlı bayram: 3 ölü 2 yaralı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HALİT ÖZTÜRK HALİT ÖZTÜRK
Iğdır’da kanlı bayram: 3 ölü 2 yaralı

'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen bir kişi bayramı kana buladı: 3 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen 36 yaşındaki E.A, kesilen bir hayvanın başında oyun oynayan çocuklara kızan bir başka köylüye sinirlendi.

Daha önce husumeti bulunduğu iddia edilen köylü ile taratışan E.A, evinde bulunan pompalı tüfeğini alarak köy meydanında karşılaştığı insanlara ateş etmeye başladı. E.A'nın hedefi olan 66 yaşındaki A.A, 65 yaşındaki Y.A ve 27 yaşındaki T.Ö. olay yerinde hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilen 2 yaralı Iğdır Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Köyde güvenlik önlemleri alınarak soruşturma başlatıldı.

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Iğdır’da kanlı bayram: 3 ölü 2 yaralı
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