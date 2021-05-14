İzlediği reklam filmi, roman yazdırdı!

20 yaşındaki Sema Bayramoğlu, bir ofiste muhasebe elemanı olarak çalışıyordu. Genç kız, internette gezindiği sırada karşısına bir reklam filmi çıktı. Reklam filminde bir kadının doğum sırasında öldüğü, ölen kadının kalbinin başka bir adama nakledildiği ve nakil sonrası bebeğin annesinin kalbini taşıyan adama olan tepkisi konu edilmişti.

REKLAM, MELEK'İ YARATTI

İzlediği video sonrası hayal dünyası harekete geçen kız, bir hikaye kurguladı. Kurguladığı bu hikaye kısa süre sonra romana dönüştü. Genç kızın Melek ismini verdiği roman, arkadaşları ve ailesi tarafından büyük bir beğeni aldı. Aldığı mükemmel yorumlar sonrası Bayramoğlu bu romanını uluslararası bir platforma yükledi.

GENÇ KIZ SERÜVENİ ANLATTI

Kısa sürede milyonlarca okura ulaşan Bayramoğlu, etkili geri dönüşler almaya devam ediyordu. Bir süre sonra bir yayıneviyle görüşen genç kızın Melek isimli romanı 345 sayfa ile basıldı. SABAH'ın ulaştığı genç kız, kitabın hazırlık süreciyle ilgili şunları söyledi: '"Melek büyük emek, mutluluğumu benimle paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Büyük bir keyifle romanlarımı yazmaya devam edeceğim.'

KİTABIN KONUSU İSE MERAK UYANDIRICI!

Kaybettiği eşinin acısında boğulan genç bir baba...Her şeyden habersiz sıradan bir hayat süren masum bir kadın...Ve destansı bir kalp meselesi...Kader, Biricik ve Deniz'i talihsiz bir kaza sonucu bir araya getirmişti. İkisinin de birbirlerine karşı garip bir bağı vardı; birlikte de olamıyorlardı, birbirileri olmadan da... Peki aralarındaki bu karmaşanın sebebi neydi? Günler sonra ikisi de bunu