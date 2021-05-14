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Giriş Tarihi: 14.5.2021 13:17

’nde yunus şov

ABBAS ÇAKAR
İzmit Körfezi’nde yunus şov

’nde sabah saatlerinde görülen yunuslar, adeta şov yaptı. O anlar ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde çalışan Emre Tuncay tarafından an be an görüntülendi.

Bir süre önce ortaya çıkan Deniz Salyası ile etkin bir mücadelenin verildiği İzmit Körfezi', belediyenin deniz süpürgeleri ile yapmış olduğu çalışmalar ve son günlerde etkili olan Poyraz sayesinde büyük ölçüde temizlendi.

Canlılar için tehlike oluşturan Deniz Salyası'nın temizlenmesi ile tekrar mavi görünümüne kavuşan İzmti Körfezi'nin Başiskele Sahili, bu sabah oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Bir grup yunusun Başiskele açıklarında yaptığı şov, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde görev yapan Emre Tuncay tarafından anlık olarak görüntülendi.

Tuncay'ın kendi sosyal medya hesabında videoyu paylaşırken " Başiskele Sahilinde Yunuslar adeta şov yapıyor" dediği görüntüler büyük beğeni topladı.

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İzmit Körfezi’nde yunus şov
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