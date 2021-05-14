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Giriş Tarihi: 14.5.2021 13:19 Son Güncelleme: 14.5.2021 13:44

Kendisini MİT elemanı olarak tanıtan dolandırıcı yarım milyonluk vurgunda yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kendisini MİT elemanı olarak tanıtan dolandırıcı yarım milyonluk vurgunda yakalandı

’da kendisini MİT elemanı olarak tanıtan ve yaklaşık yarım milyon liralık vurgun yapan bir kadın dolandırıcı yakalandı.

Olay İstanbul Şişli'de meydana geldi. Kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) elemanı olarak tanıtan bir kadın, A.B. isimli kadını cep telefonundan aradı ve suça karıştığını, hesabında bulunan paraları kendisine teslim etmesi gerektiğini söyledi. Sahte MİT elemanı dolandırıcı; çok sayıda ziynet eşyasını, 195 bin lira nakit parasını ve 20 bin dolarını aldığı kadını dolandırdı. "Nitelikli Dolandırıcılık" soruşturması açan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

Kendisini MİT elemanı olarak tanıtan dolandırıcı yarım milyonluk vurgunda yakalandı | Video

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen G.F. yakalanarak gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

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Kendisini MİT elemanı olarak tanıtan dolandırıcı yarım milyonluk vurgunda yakalandı
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