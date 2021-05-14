Kısıtlamalar kademeli olarak kalkacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı dolayısıyla bir videolu mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağını belirten Koca, şu ifadeleri kaydetti:Aziz vatandaşlarımız, manevi atmosferi ile bizi saran Ramazan ayının sonuna geldik. Büyük bölümünü evlerimizde geçirdiğimiz bir ayın sonunda kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz.Bayram geldi. Bayram, hesapsız ve tertemiz bir beklentinin vuslat anındaki huzurlu makamıdır. Bayramı bayram yapan kardeşlik hukukunun, birlik ve beraberliğin en yüksek seviyede yaşanmasıdır. Bunun için bekleriz bayramları. Salgın hastalık gölgesindeki üçüncü bayramımızı yapacağız. Sevdiklerimizle daha candan ama mesafeli, el öpmeden idrak edeceğimiz üçüncü bayram.İnsana kalbiyle bakabilmeyi bilen sağlık çalışanlarımız, hep görev başındaydı. Bayramda da nöbette olan sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz olacak. Ailelerinden ayrı kalacaklar yine. Öncelikle onların bayramlarını tebrik etmek istiyorum. Doyasıya kucaklaşacağımız bayramların hasretiyle hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.Kovid-19 salgını sürecinde aşılamada öncelikli gruplar arasına dahil edilen sağlık çalışanlarının eşleri aşı olmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sağlık çalışanlarının eşlerinin aşılanmaya başlayacağını belirtmişti. Bu kapsamda, İstanbul'daki sağlık kuruluşlarından randevularını alan sağlık çalışanlarının eşleri de aşılarını olmaya başladı. Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin bağlı bulunduğu Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Hepsi, 'Virüsle mücadele ederken acaba o virüsü alır da sevdiklerime bulaştırır mıyım? Benim yüzümden onlara bir zarar gelir mi?' endişesiyle yürüdüler. Evine gitmek istemedi. Çocuklarını memlekete gönderenler oldu. Vaktinin çok büyük bir kısmı hastanede geçenler oldu. Bugün geldiğimiz noktada güzel bir adım atıldı. Sağlık çalışanlarının eşleri de aşılanmaya başlandı" dedi. AA