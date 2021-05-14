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Giriş Tarihi: 14.5.2021 13:18 Son Güncelleme: 14.5.2021 13:41

Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler! 40 kişiye 138 bin lira ceza!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler! 40 kişiye 138 bin lira ceza!

’da bir kıraathanede sokağa çıkma kısıtlamasına ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 40 kişiye 138 bin 760 lira ceza kesildi.

İstanbul Polisi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Arnavutköy Nene Hatun Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde faaliyet yürütülen bir iş yerinin açık olduğunu tespit etti. Adreste yasa dışı kumar oynandığı bilgisi üzerine adreste yapılan denetimlerde 40 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları tespit edildi.

Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler! 40 kişiye 138 bin lira ceza | Video

40 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 138 bin 760 lira idari para cezası kesildi. Adres mühürlendi.

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Kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlal ettiler! 40 kişiye 138 bin lira ceza!
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