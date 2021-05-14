Kızılay'dan depremzede çocuklara bayram hediyesi

Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve Kızılay gönüllüleri, Doğukent, Kırklar, Gölbaşı ve Aşağıdemirtaş konteyner kentleri ziyaret etti.

Maskelerini takan gönüllüler, pandemi tedbirleri kapsamında aileleri ziyaret ederek çocuklara bayram şekeri ve hediye paketleri dağıttı.

Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, yaptığı açıklamada, "Covid 19 tedbirleri kapsamında kapanma ve sokağa çıkma nedeni ile bu bayram özellikle çocuklarımızı bayramlaşmadan mahrum kalmaları nedeni ile konteyner kentlerdeki çocuklarımla bayramlaşma adına onların bayram sevincini paylaşmak bir nebze dahi olsa bayram sevincini onlara yaşatmak için gönüllülerimiz ile beraber çocuk paketlerini dağıtıyoruz. Konteyner kentleri seçmemizin nedeni 24 Ocak depreminden sonra buradaki çocuklarımız hayata atıldıkları ilk adım olan mahallelerinden evlerinden uzak bir şekilde geçici barınma merkezlerinde hayatlarını aileleri ile beraber devam ettiriyorlar. Bizlerde bu neden ile konteyner kentlerdeki vatandaşlarımız ile beraber özellikle çocukların bayramlarını kutlayıp onlara bu bayram sevincini yaşatmak için küçücük hediyeler ile bayramlarını kutladık." dedi.

Kızılkaya, Arife günü başlattıkları ziyaretleri bayram sonuna kadar sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Konteyner kentte kalan çocuklardan Umut Şekerdağ, salgına rağmen bayramlarının iyi geçtiğini belirterek, "Yasak olduğundan dolayı dışarı çıkamıyoruz. Ailem ile konteyner kentte yaşıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz salgından dolayı. Kızılay'dan ağabey ve ablalarımız gelip bizi mutlu ettiler." dedi.