Koronavirüs testi pozitifken bunu yaptı! Bolu'da 'Pes' dedirten olay

Ormanda karşılaştığı bir hayvandan korkan genç kız, koşmaya başlayınca kayboldu. Ece Eker, cep telefonuyla jandarmayı arayıp, haber verdi. Bunu üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve polis ekipleri arama çalışması başlattı. Eker, saat 10.30 sıralarında, yayladaki evine giden bir vatandaş tarafından bulundu.