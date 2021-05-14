Küçük çocuk feci kazadan kıl payı kurtuldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bayramın 1. günü akşam saatlerinde yürekleri ağza getiren kaza meydana geldi.

Karayolunun hemen yan taraftaki evlerinin alt kısmında bisiklet süren 10 yaşındaki Yusuf Duha K, bir anda kontrolünü kaybederek karayoluna fırladı. O sırada Trabzon istikametinden Rize istikametine doğru seyir olan Ahmet Ercan idaresindeki plakalı tıra yan tarafından çarpan Yusuf çarpmanın etkisiyle bir anda yere düştü.

Korkunç kazada şans eseri kıl payı kurtulan ve yaralanmadan kurtulan Yusuf, korku içinde ayağa kalkarak yol kenarında bulunan akrabalarına doğru koşmaya başladı. Kazayı gören vatandaşlar panik içinde etrafta koşmaya başladı. Az ilerde duran ve yaşanan olaydan dolayı şoka giren tır sürücüsünün bir süre kendine gelemediği öğrenildi.

Kazadan hemen sonra olayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Sağlık Ekiplerine haber verdi.Ekipler tarafından Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Duha K'nın bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğu öğrenilirken, kontrol amaçlı tomografisinin çekildiği öğrenildi.