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Giriş Tarihi: 14.5.2021

Maganda gibi davranıp imamı öldürdü

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Maganda gibi davranıp imamı öldürdü
Samsun Terme'de bayram namazı sonrası bir grup magandanın tabanca ile havaya ateş ettiği sırada gruptaki İ.T., aralarında husumet bulunan imam hatibi Fatih Akkuş'a (31) tabancayla ateş etti. Akkuş, olay yerinde öldü. Bayram namazı sonrasında Merkez Camisi önünde bir grup maganda tabanca ile havaya ateş ederek bayram kutlaması yapmaya başladı. Grubun içindeki İ.T. tabanca ile camiden çıkan imam hatibi Akkuş'a ateş etti. Akkuş kanlar içinde yere yığılırken, İ.T. olay yerinden kaçtı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Akkuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan İ.T. ile Akkuş'un ailesi arasında muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet olduğu öğrenildi.
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Maganda gibi davranıp imamı öldürdü
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