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Giriş Tarihi: 14.5.2021 19:02 Son Güncelleme: 14.5.2021 19:03

Mahalledeki kavga hastanede devam etti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Mahalledeki kavga hastanede devam etti

’de iki aile arasında kavga çıktı çıkan kavga sonucu yaralanan şahıslar  ’ne kaldırıldı. Hastaneye gelen yaralı yakınları Hastane bahçesinde tekrar kavgaya tutuştu. Bir tarafın bıçak ve sopalarla karşı tarafa saldırdığı olayda, polis ekipleri kavgaya karışanları gözaltına aldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yandı. Ekipleri konuyla ilgili  2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi'ndeki Hamidiye Etfal Hastanesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, iki grup arasında bir kavga yaşandı. Kavga sonrası yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı.

BIÇAK VE SOPALARLA SALDIRDILAR

Yaralıların geldiği hastaneye gelen aile yakınları henüz bilinmeyen nedenle tekrar kavgaya başladı. Taraflar, güvenlik görevlileri tarafından hastaneden dışarı çıkarıldı. Hastane dışında da devam eden kavgada, taraflardan biri bıçak ve sopalarla karşı tarafa saldırdı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yatışan olayda, kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. Öte yandan kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Mahalledeki kavga hastanede devam etti
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