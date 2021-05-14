Malatya'da çifte bayram! Koronaya yakalanan ikizler annelerine kavuştu!

Nazlı ve Aslı bebeğin sağlık durumlarının normale döndüğünü kaydeden Hemşire Berber, annelerine kavuşan bebeklerin bu saatten sonra daha iyi olacaklarına inandıklarını söyledi. Anne Çakmak da doğumdan 40 gün sonra korona virüs testlerinin pozitif çıktığını dile getirerek, yaşanan sürecin kendileri için çok zorlu geçtiğini kaydetti.

Çifte bayram sevinci yaşayan anne, doktor ve hemşirelerin sürekli görüntülü arayarak bebeklerini gösterdiğini, onların haklarını asla ödeyemeyeceklerini vurguladı.