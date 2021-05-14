Menemen Belediyesi bayram mesaisinde

Koronavirüs ile mücadelede gerekli tedbirleri alarak ilçe genelinde temizlik ve hijyen çalışmalarını yürüten Menemen Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda çalışmalarını hızlandırdı. Menemen Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün devam ettirdiği temizlik seferberliğinde, cadde ve sokaklar yıkandı. Sokak süpürge aracı, sokakları karış karış gezdi. Hasar gören çöp konteynerleri tamir edildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de, parkların içerisinde ve çevresinde genel temizlik yaptı. Uzayan ot ve çimlerde budama çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca belediyenin veteriner ekipleri sokak hayvanlarına da mama ve su desteğini sürdürdü.

TÜM BİRİMLER SEFERBER

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Ramazan Bayramı'nı kapsayan tam kapanma sürecinde sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdükleri hizmetlerinin yanı sıra belediye hizmet ve sorumluluklarında da hiçbir aksama olmaması için tüm birimleri seferber ettiklerini dile getirdi.

Belediye emekçilerinin bayram boyunca hemşehrilerimiz için görev başında olacağını belirten Başkan Pehlivan, "İnsan sağlığını merkeze alan bir anlayışla ve 24 saat esasıyla hizmet vermeye devam ediyoruz. Ramazan Bayramı süresince vatandaşların sorunlarını çözmek ve acil ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan nöbetçi ekipler, tatil boyunca görev yapacak. Zabıta Dairesi ekipleri de bayram boyunca vatandaşların huzur ve refahı için 7/24 teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımız, bayramda her türlü problemleri için 'Alo 153' telefon hattını arayarak Menemen Belediyesi'nin ilgili birimlerinden yardım isteyebilecek. Menemenlilerin derdine derman olup, isteklerini yerine getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Ben tekrar hemşehrilerimin, ülkemizin ve tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın sağlık, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.