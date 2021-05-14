‘Mezarına gidip müjdeyi verdik’

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 4 yıl önce acımasızca öldürülen Pınar Kaynak'ın (24) katilleri, jandarmanın titiz çalışması sonucu bulundu. Bir çocuk annesi Pınar Kaynak'ın, 4 yıl önce elleri zincire bağlanıp göğsünden bıçaklanarak ve başı taşla ezilerek öldürüldüğü olayla ilgili dosya yeniden açıldı ve aynı mahallede yaşayan Mustafa G. ve Necati P. gözaltına alındı. Genç kadına tecavüz edip öldürdüğü belirlenen Mustafa G. (34) ile ona yardım eden Necati P. tutuklandı.Anne Münire Kaynak, "Kızımın acısı 4 yıldır yüreğimde dinmeyen bir yara halinde duruyordu. Her gece kızım gözümün önüne geliyordu. Kızım gençliğinin baharındayken 24 yaşında hunharca öldürüldü. 4 yıldır ne çektiğimi ben bilirim. Katiller 4 yıl sonra bulunup tutuklandı. Haberi alınca eşim ve çocuklarımla kızımın mezarına gittik. An ağır cezaya çarptırılsınlar" dedi. Baba Mehmet Kaynak ise "Kızımın kanı yerde kalmadı. Katilleri 4 yıl sonra da olsa bulundu. Baba yüreğime biraz da olsun su serpildi. Eşimle birlikte kızımın mezarına gidip ona müjdeyi verdik. Ona 'Artık yattığın yerde huzurla uyu kızım' dedik. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" diye konuştu.