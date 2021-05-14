Mutluluğun fotoğrafı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve iki kolunu silaj makinesine kaptırarak kaybeden Cihan Topal (39), 11 yıl önce yapılan nakille artık hayatını iki kolla sürdürüyor. Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişi olan Topal, "Bayram sabahı oğlum Ömer Özkan (7) ve kızım Necmiye (14) ) elimi öpüp bayramımı kutladı. Onları iki kolumun altına alıyorum, saçlarını okşayabiliyor ve bunu hissedebiliyorum. Bunların benim için hepsi bir hayaldi" dedi. 26 Kasım 2019'da çift kol nakli olan Yusuf Oğuz Şimşek de bayram sabahı anne ve babasının elini öptü.Cihan Topal yaşadığı korkunç kazanın ardından 2 yıl kolsuz yaşadığını söyledi. Hayat mücadelesini asla bırakmadığını söyleyen Topal, "Türkiye'de çift kol nakli yapılan ilk kişiyim. 11 yıldır nakil olan kollarımla yaşantımı devam ettiriyorum. Traktör, otomobil, motosiklet kullanabiliyorum, küçükbaş hayvanlarıma bakabiliyorum. Normal bir vatandaş gibi günlük yaşantımı kimsenin yardımı olmadan sürdürebiliyorum. En önemlisi oğlum Ömer Özkan'ı ve kızım Necmiye Topal'ı ellerinden tutarak okula, parka götürebiliyorum. Saçlarını okşayabiliyor ve bunu hissedebiliyorum. Benim için hepsi bir hayaldi. Çok şükür organ bağışı sayesinde 2010'da yapılan nakille her şeyimi kendim yapabiliyorum" dedi.Nakil yapılarak yeniden iki koluna kavuşan Cihan Topal, 2014'te doğan oğluna Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kol naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın adı ve soyadını verdi.Antalya'da 6 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım 2019'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çift kol nakli yapılan 26 yaşındaki Yusuf Oğuz Şimşek de yeni kollarıyla bayramı karşıladı. Bayram sabahı önce baba Mustafa, anne Mukaddes Şimşek'in elini öptü. Şimşek ailesi, 6 yıl sonra oğullarının ilk kez ellerini öptüğünü belirterek, "Bizim bayramımız bugünden başladı" dedi.