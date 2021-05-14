Öğretim Üyesi Nemrut’taki ayılarla ilgili uyarılarda bulundu

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olma özelliği taşıyan Nemrut Krater gölü çevresinde yaşayan yavru halde iken vatandaşların sık sık elle beslediği ve geçtiğimiz yıl haberlere de konu olan ayıların bu yıl genç ayılar olduğunu ve insanlara artık zarar verebilecek konumda olduğunu belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Dr. Cihan Önen, kendi mesleğinin dışında doğa fotoğrafçılığı ve vahşi yaşamla ilgili belgesel için doğada çekimler yaptığını, geçen yıl Nemrut'taki ayılarla ilgili çok önemli bir çalışma başlattığını söyledi. Önen, ayıların doğal ortamlarının yanında geçen yıl yiyecek bulmak için insanların bulunduğu bölgelere sık sık geldiklerini, insanların da bunları bir kedi ya da köpek gibi elle besleyerek, sevme eğiliminde olduklarını hatırlatarak, "Bunlar vahşi hayvanlar. Onları bir evcil hayvan gibi görüp, beslemek ve yanaşmak doğru değil. Bir anda saldırarak insanlara ciddi zararlar verebilirler. Bunun birçok örneğini geçtiğimiz yıl yaşadık. Hayvanları doğal ortamlarında bırakarak, insanların yaşam alanlarını sınırlandırmak gerekir" dedi.

Dr. Cihan Önen, hayati önem taşıyan bazı uyarılarda bulunarak, ayıların artık yavru değil, genç birer ayı olduklarını, artık zarar verebilecek konuma geldiklerini belirterek şunları söyledi.

"Uzun yıllardan beridir bu coğrafyada canlı popülâsyonu ile ilgili gözlemler yapmaktayım. Bu gözlemleri yaparken, bir takım korkutucu olaylarla da karşılaştım. Bölgedeki bazı hayvanlar çok vahşi iken, bazıları da yarı vahşi konumdadır. İnsanlar bunu bir kedi ya da köpek gibi görüp beslenme eğilimine giriyor. Yavru bir ayıyı kucaklama girişimi olabiliyor. Tabi bu insanlarımızın güzel duygularıdır. Bu hayvanları elle beslerken onların doğal beslenmelerine zarar verebiliyoruz. Aynı zamanda bunu besleyen insanlarda ciddi şekilde saldırıya maruz kalabilir. Bazılarına tanık olduk. Ciddi bir şekilde yaralanan vatandaşlarımız da oldu. Bazıları da hafif yaralandı. Ama çok şükür ölen olmadı. Burada vatandaşlarımız şefkathane olarak yaklaşıyorlar. Ancak bu hayvanlar doğal ortamlarında bu yiyecekleri zaten bulabiliyorlar."

"BU HAYVANLAR KOLAY KOLAY EVCİLLEŞMEZ"

Önen, bu hayvanların kolay kolay evcilleşmeyeceğini belirterek, "Ben bu ayıların her hallerine tanıklık ettim. Bu hayvanlar kolay kolay evcilleşmez. Bu hayvanların yarı evcil olmaları insanların yanaşmalarına neden oldu. Bazen de saldırarak insanlara ciddi şekilde zarar verdi. Kuduz aşısı olanlar oldu, ciddi şekilde yaralananlar oldu. Kesi ve pençe yaraları oldu. Bu hayvanlar kolay kolay evcilleşmez. İnsanlar bunların o görüntülerine aldanıp, çok yaklaşmasınlar." dedi.

Cihan Önen, Nemrut'un çok özel bir konuma sahip olduğunu, doğal yaşam ortamı ile özel bir önem de sahip olduğunu ifade ederek, "Doğru tanıtım yapılması durumunda turizme ciddi katkılar sağlayabilir. Dünyada çok ciddi örnekleri var. Örneğin bazı ülkeler dünyada nesli tükenmekte olan hayvanları çoğaltıp, doğal ortamlarında turizme kazandırıyorlar. Özellikle Çin'de panda popülasyonu artırılarak, turizme kazandırılıyor. Biz de bu coğrafyada bu hayvanları korumanın yanında turizme bu şekilde kazandırabiliriz. Bölgeyi vahşi hayvanların yaşam alanı olarak görüp, insanların alanlarını sınırlandırarak, turizm açısından ciddi kazançlar elde edebiliriz" diye konuştu.