Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecan dolu bekleyişi, 14 Mayıs 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile birazdan sona erecek. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 14 Mayıs MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 14 MAYIS MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

14 Mayıs On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.30'da yapılacak ve ardından On Numara sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 10 bilen sadece bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 422 bin TL kazandırmıştı.

On Numara sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;