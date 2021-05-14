İstanbul'da denetlenen bir adreste sokağa çıkma kısıtlamasını ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden altı kişi çatıya kaçtı fakat cezadan kaçamadı. Altı kişiye 24 bin lira ceza kesildi. O anlar polis kamerasına yansıdı.

Polisler gelince çatıya kaçtılar! Cezadan kaçamadılar | Video

İstanbul Polisi; Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Şişli İlçesi'ne bağlı Ergenekon Mahallesi Halaskargazi Caddesi üzerinde bulunan ve "Kıraathane" olarak faaliyet yürütülen bir adresi denetledi. Adreste yasa dışı kumar oynayan ve polislerin adrese geldiklerini görenler adresin çatısına kaçtı. Adreste bulunan ve sokağa çıkma kısıtlaması ile sosyal mesafe kurallarına aykırı davranan altı kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 24 bin 10 lira idari para cezası kesildi. O anlar polis kamerasına yansıdı. Geçmişte de aynı gerekçeyle mühürlendiği fakat mührünün bozulduğu ortaya çıkan iş yerinin yetkilisi Ö.Y. hakkında "Mühür Bozma" ve "Kumar Oynamaya Yer ve İmkan Sağlamak" suçlarından ötürü yasal işlem yapıldı.