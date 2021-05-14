Samsun'daki cinayette pişkin savunma: Havaya ateş ettim

Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Taşlık Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram namazı sonrası Merkez Camisi önünde bir grup, tabanca ile havaya ateş ederek bayram kutlaması yapmaya başladı. Grubun içindeki İsmail Temiz, iddiaya göre tabanca ile camiden çıkan Merkez Camisi kursunda görevli hafız Fatih Akkuş'a ateş etti.