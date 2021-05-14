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Giriş Tarihi: 15.5.2021 00:01

'da feci ! Ekipler uçurum kenarında aradı

İHA
Şanlıurfa'da feci kaza! Ekipler uçurum kenarında yaralı aradı

’da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. Olay yerinde bir yaralının kayıp olduğu bilgisi ekipleri alarma geçirdi. El feneri ile arayan ekipler, kimsenin kalmadığını öğrenince rahat bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale çevreyolunun yeni oto galericiler sitesi yakınlarında yaşandı. Vedat Ç.'nin kullandığı otomobil, Veysi P.'nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç takla atarken yoldan çıkan diğer araç ise refüjdeki ağacı kökünden söküp karşı şeritteki su tahliye bölümüne girdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

UÇURUM KENARINDA YARALI ARANDI

Ticari araçtaki bir çocuğun araçtan fırladığı yönünde bilgi alan ekipler, uçurumda el feneri ile çocuğu aradı. Yan yatan ticari aracın altına da bakan ekiplere vatandaşlar da yardımcı oldu.

Yapılan araştırmada olay yerinde başka bir yaralı olmadığı öğrenilince ekipler rahat bir nefes aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa'da feci kaza! Ekipler uçurum kenarında yaralı aradı
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