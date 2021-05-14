Şanlıurfa'da feci kaza! Ekipler uçurum kenarında yaralı aradı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Akçakale çevreyolunun yeni oto galericiler sitesi yakınlarında yaşandı. Vedat Ç.'nin kullandığı otomobil, Veysi P.'nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ticari araç takla atarken yoldan çıkan diğer araç ise refüjdeki ağacı kökünden söküp karşı şeritteki su tahliye bölümüne girdi.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçtaki yaralıları çıkartıp sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
UÇURUM KENARINDA YARALI ARANDI
Ticari araçtaki bir çocuğun araçtan fırladığı yönünde bilgi alan ekipler, uçurumda el feneri ile çocuğu aradı. Yan yatan ticari aracın altına da bakan ekiplere vatandaşlar da yardımcı oldu.