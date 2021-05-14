Şanlıurfa"da iki araç çarpıştı, 7 yaralı

Kaza, Eyyubiye ilçesi Akabe-Yenice Çevre Yolu üzeri Yeni Galericiler Sitesi yakınlarında meydana geldi. Vedat Ç. yönetimindeki 34 DRH 650 yönetimindeki plakalı otomobil ile Veysi P'ın kullandığı 63 K 7433 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile bir araç yolun karşı tarafındaki şarampole düşerken diğer araç da takla atarak devrildi. Kaza sonucu sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan kazazedeleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı