Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa"da iki araç çarpıştı, 7 yaralı
Giriş Tarihi: 14.5.2021 23:36

"da iki araç çarpıştı, 7 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfada iki araç çarpıştı, 7 yaralı

’nın ilçesinde otomobilin ile hafif ticari araç çarpıştı meydana kazasında 7 kişi yaralandı.

Kaza, Eyyubiye ilçesi Akabe-Yenice Çevre Yolu üzeri Yeni Galericiler Sitesi yakınlarında meydana geldi. Vedat Ç. yönetimindeki 34 DRH 650 yönetimindeki plakalı otomobil ile Veysi P'ın kullandığı 63 K 7433 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile bir araç yolun karşı tarafındaki şarampole düşerken diğer araç da takla atarak devrildi. Kaza sonucu sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan kazazedeleri kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa"da iki araç çarpıştı, 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA