Şevval ayı orucu ile ilgili tarih sorgulamaları milyonların gündemine geliyor. İslam tarihi boyunca bu aylarda ibadet etmek isteyenler oruç tutarak dini vazifelerini de yerine getirmek istiyor. Ramazan Bayramı'nın birinci günü olan şevval ayının ilk gününde oruç tutmak haram olduğu bilinirken Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, şevval ayında oruç tutulur mu sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan orucunu tam olarak tutan kişi Şevval ayında da 6 gün oruç tutarak yılı tamamen oruçlu geçirmiş gibi oluyor. Diyanet bilgileri ile Şevval ayı orucu ne zaman tutulur, başladı mı? 2021 Şevval ayında oruç tutulur mu, kaç gün tutulur?
Ramazan orucundan sonraki Şevval ayı orucu ile ilgili sorgulamalar an itibariyle başladı. Hz. Muhammed (S.A.V), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur" (Müslim, Sıyam, 24; Tirmizî, Savm, 53) buyurarak Şevval ayında altı gün oruç tutmaya teşvik etmiştir. Fazîleti ve ecri büyük olduğundan dolayı şevval ayı orucu 6 gün tutulması uygun görülür…
İslam alemi 2021 Ramazan ayını eda etti ve şimdi gözler Şevval ayında. 2021 Şevval ayı ilk günü ise 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine isabet ediyor.
Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir. Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan'da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan'da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan'da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.
Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.