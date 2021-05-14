Son dakika: Gazze'de İsrail terörü sürüyor: Şehit sayısı 126'ya yükseldi

Son dakika haberleri: Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 126'ya yükseldi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında 4 kişinin daha şehit düştüğü aktarıldı. Buna göre Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana şehit olan Filistinlilerin sayısı 126'ya yükseldi.

YARALI SAYISI 950'YE ULAŞTI

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 20'sinin kadın olduğu, yaralı sayısının 950'ye ulaştığı ifade edildi. Bakanlık, daha önce yaptığı açıklamada Gazze'deki şehit sayısını 122, yaralı sayısını 900 olarak duyurmuştu.

NE OLMUŞTU?

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını açıklamıştı.