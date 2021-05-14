SON DAKİKA HABERİ: Adana'da 3 kişiye mezar olan kuyu için korkunç şüphe!

Kuyunun içerisine bakılması için bölgeye CANKUR ekipleri çağrıldı. Bölgeye gelen kurtarma ekipleri, su kuyusuna indi. Sarı, Sönmez ve İşlek'in hareketsiz olduğunu gören ekipler, 3 arkadaşı, içerisinde az miktar su bulunan kuyudan çıkarttı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede 3 arkadaşın da yaşamını yitirdiği belirlendi. Sarı, İşlek ve Sönmez'in cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin kuyuda yaptığı çalışmada metan gazı tespit edildi.