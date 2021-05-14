İstanbul Avcılar'da parti düzenlenen bir adres Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetlendi. Deniz Köşkler Mahallesi Kazım Akgül Caddesi üzerinde bulunan adrese yüksek müzik sesi ihbarı üzerine giden İstanbul Polisi; adreste 23 kişinin sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıklarını tespit etti.

Sosyal medyadan organize olup toplandılar! Partiye katılan 23 kişiye 79 bin lira ceza! | Video

79 BİN 787 LİRALIK PARA CEZASI KESİLDİ

Söz konusu kişilerin sosyal medya üzerinden alkollü eğlence gecesi düzenledikleri tespit edildi. 21'i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 23 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle 79 bin 787 lira idari para cezası kesildi. Parti sonlandırıldı. O anlar polis kameralarına yansıdı.