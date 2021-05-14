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Giriş Tarihi: 14.5.2021

Su kuyusunda facia: 3 ölü

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Su kuyusunda facia: 3 ölü
Adana'da su çıkarmak için kuyuya giren 3 kişi, metan gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. Olay Kozan ilçesi Taş Mahallesi'nde Salim Sarı'ya ait bahçede meydana geldi. Su çıkarmak için dalgıç pompası ile kuyuya giren Salim Sari (36), Mehmet İslek (43) ve Hasan Sönmez (51), yukarı çıkmayınca aileleri polise haber verdi. Ekipler 3 kişiyi kurtarmak için seferber oldu. Kuyuya inen Cankur ekipleri 3 kişinin cansız bedenine ulaştı. Sarı, İşlek ve Sönmez'in cenazeleri otopsi için Adli Tıp morguna kaldırılırken, sinir krizleri geçiren yakınları gözyaşı döktü.
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Su kuyusunda facia: 3 ölü
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