Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Tarlada bulduktan sonra evinin bahçesinde saklıyordu! Yetkililer harekete geçti...
Giriş Tarihi: 14.5.2021 11:41

Tarlada bulduktan sonra evinin bahçesinde saklıyordu! Yetkililer harekete geçti...

DHA
Tarlada bulduktan sonra evinin bahçesinde saklıyordu! Yetkililer harekete geçti...

’nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ömer Çiçek, (42), 4 yıl önce tarlasına yonca ekerken bulmuştu. Çiçek'in evinin bahçesinde koruduğu Roma dönemine ait 1700 yıllık küp için yetkililier harekete geçti. Ekipler tarafından alınan küp müzeye kaldırıldı.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Kovalı Mahallesi'nde yaşayan Ömer Çiçek, 20 Haziran 2017'de tarlasına yonca ekerken traktörünün pulluğuna küp takıldı. Çiçek, yetkililere haber verdi. Gelen jandarma ve Müze Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla 400 kilo ağırlığındaki küp, bulunduğu yerden çıkarıldı. Roma dönemine ait küp, daha sonra Çiçek'e yediemin olarak teslim edildi. Çiçek, bunun üzerine küpü evinin bahçesinde korumaya başladı.

Çiftçi Ömer Çiçek'in bulduğu küpü evinin bahçesinde koruması hakkında çıkan haberlerin ardından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, küpü teslim alarak Arkeoloji Müzesi'ne götürdü.

'1700 YILLIK BİR KÜP'

Çiftçi Çiçek, küpü yonca ekimi yaparken bulduğunu söyleyerek, "Sonrasında jandarma ekiplerine haber verdik. Jandarma ekiplerinin eşliğinde küpü tarladan çıkardık. Kayseri Müze Müdürlüğü ekipleri de gelerek, yerini tespit ettiler. Bu Roma dönemine ait 1700 yıllık bir küp. Buna tahıl küpü diyorlar. Bunu geçmişte saklama kabı olarak kullanıyorlarmış. İçinde hububat varmış. Küpün 165 santimetre boyu var. Çapı da 2 metre civarında" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tarlada bulduktan sonra evinin bahçesinde saklıyordu! Yetkililer harekete geçti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA