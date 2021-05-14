Trabzon’da silahla kendini vurarak intihar eden genç hayatını kaybetti

Trabzon'da psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 30 yaşındaki genç sokak ortasında üzerindeki silahla göğsüne ateş ederek intihar etti.Hasteneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Şahsın yolda yürürken rastgele ateş açması ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay öğlen saatlerinde Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesi üzerinde meydana geldi. 30 yaşındaki Sami Satılmış isimli genç,sokak üzerinde üzerinde bulundurduğu silahı ile önce bir el havaya ateş ettiği,ardından ise sol göğsü üzerine ateş etti.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Cinayet şube ekipleri ve 112 acil servis sevk edildi.112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Silahla kendini vuran Sami Satılmış(30) Farabi hastanesine kaldırıldı.Olayda ağır yaralanan genç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahsın yolda yürürken rastgele ateş açması ise güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan intihar eden 30 yaşındaki Sami Satılmış'ın psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.