Tüp arabası devrildi faciadan dönüldü

Kaza, saat 14.00 sıralarında Başakşehir Altınşehir Mahallesi'ndeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Karasıcak 34 VN 6121 ticari kamyonet ile evlere sipariş götürmeye başladı. Karasıcak yönetimindeki kamyonet rampadan aşağıya indiği sırada, freni boşaldı. Sürücü kamyonetin aşağıdaki evlere vurmamak için bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet devrilerek dururken, bahçe duvarının bir kısmı devrildi. Sürücü Karasıcak ise vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak kurtarıldı. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.





Sağlık ekipleri yaralıya ayakta müdahale ederken, itfaiye ve polis ekipleri şeritle çevrede güvenlik önlemi aldı. Daha sonra itfaiye ekipleri, aracı kaymaması halatla duvara bağladı. Firma çalışanları ve itfaiye dolu tüpleri başka araca taşıyarak aracı boşalttı. Boşaltılan araç çekici yardımıyla kurtarıldı.



Öte yandan içi dolu tüplerin kaza anında patlamaması faciayı önledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

"TAM DÖNÜŞTE FREN BOŞALDI"



Kazayı anlatan sürücü Onur Karasıcak, "Bir anda fren patladı, neyse ki çeke çeke duvara vurduk. Alt sokağa inecektim, bir tane sipariş vardı. Tam dönüşte fren boşa çıktı. Neyse duvara vurdum. İyiyim çok şükür, kolumda hafif çizikler var. Tüpler doluydu" diye konuştu.