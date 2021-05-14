Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik ilçe genelinde çalışma başlattı.19 Mayıs Mahallesi'nde M.A. isimli kişinin uyuşturucu temin ve ticaretini yaptığı istihbaratını alarak harekete geçen ekipler, zanlıya ait adresi takibe aldı. Zanlıya ait 06 KG 612 plakalı otomobili takip eden ekipler, M.A'nın uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Ekipler, M.A. ile birlikte zanlıya yardım ettiği öne sürülen A.Ş, K.İ. ve G.U'yu gözaltına aldı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 60 bin lira olduğu öğrenilen 300 gram uyuşturucu ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.