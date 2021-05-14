Vaka sayısında sevindiren düşüş

Türkiye'de dün test yapılan 201 bin 295 kişiden 11 bin 534'üne Kovid-19 tanısı konulurken, 238 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1217 oldu. Ağır hasta sayısı ise 2 bin 765 olarak açıklandı. 55 bin 472 kişinin daha tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996, vefat sayısı ise 44 bin 59 oldu.Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.