WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için sözleşmeyi kabul etmek gerekiyor. Diğer bir seçenek ise farklı mesajlaşma uygulamalarına geçiş yapmak. WhatsApp açıklamasında sohbetlerin dışa aktarılabileceğini ve hesaba ait raporun da indirilebileceğini söylüyor.

Şimdilik WhatsApp blog sayfasında yapılan açıklama bu şekilde. Belki WhatsApp değişiklik yapabilir. Sektörden bazı analistler, WhatsApp'ın gelen tepkilerden dolayı daha ileride farklı adımlar atabileceğini düşünüyor.