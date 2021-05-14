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Giriş Tarihi: 15.5.2021 04:29

'tan gizlilik ilkesi güncellemesine ilişkin paylaşım

AA
WhatsApp'tan gizlilik ilkesi güncellemesine ilişkin paylaşım

Sosyal medya şirketi 'un bünyesinde bulunan mesajlaşma platformu , gizlilik ilkesi ve hizmet şartlarındaki güncellemenin yürürlüğe girdiği 15 Mayıs'ta, "kişisel mesajlarınızı göremiyoruz" ve "hesabınızı silmeyeceğiz" paylaşımında bulundu

WhatsApp, kullanıcıların yoğun tepkisini alan son güncellemesine ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yaptı.

Söz konusu paylaşımda, "Hayır, kişisel mesajlarınızı göremiyoruz. Hayır, hesabınızı silmeyeceğiz. Evet, istediğiniz zaman kabul edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.

Gizlilik politikası ve hizmet şartlarında değişikliğe gideceğini açıklamasının ardından büyüyen tepki nedeniyle WhatsApp, 8 Şubat'ta yürürlüğe sokmayı planlandığı uygulamayı, 15 Mayıs'a ertelemek ve kullanıcılara yaptıkları değişiklikleri açıklamak için bir hasar sınırlama kampanyası yürütmek zorunda kalmıştı.

WhatsApp, Türkiye'de de çok sayıda kullanıcısını, başta BiP olmak üzere diğer mesajlaşma uygulamalarına kaptırmıştı.

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WhatsApp'tan gizlilik ilkesi güncellemesine ilişkin paylaşım
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