Tam kapanmada birçok detay merak ediliyor. Bunlar arasında, bayramda camiler açık mı ve cuma namazı kılınacak mı konuları da bulunuyor. Bu hafta Cuma günü Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olmakla birlikte tam kapanmaya da denk geliyor. Hâl böyle olunca, bayramda camilerin durumu ve cemaatle kılınan namazlara ilişkin detaylar da araştırılıyor.

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14 MAYIS CUMA NAMAZI KILINACAK MI, BAYRAMDA CAMİLER AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayramda camiler açık mı ve cuma namazı camilerde kılınacak mı konularına netlik kazandırdı. Erbaş, bayramda camilerin açık olacağını belirtirken cuma namazı kılınacak mı, serbest mi ve cuma namazı yasağı var mı sorularına ilişkin şunları söyledi: