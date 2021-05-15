19 Mayıs'a sayılı günler kala yasaklar 19 Mayıs'a uzatılacak mı, 19 Mayıs tam kapanmaya dahil mi soruları gündeme geldi. 17 Mayıs'ta bitmesi planlanan tam kapanma 19 Mayıs'a uzatılacak mı sorusu için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. 19 Mayıs tatil mi sorusuna bu yıl 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı sorusu da eklendi. 19 Mayıs kararıyla ilgili son durum haberimizde.
YASAKLAR 19 MAYIS'A UZATILACAK MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. 17 Mayıs'ta son bulması beklenen tam kapanma sürecinin 19 Mayıs'a uzatılması ön görülüyor. Zira geçtiğimiz yıl da koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık kutlamalar risk oluşturmuş, bu nedenle 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 19 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜNE UZATILDI MI?
Sokağa çıkma yasağı ve tam kapanmanın uzatılmasına ilişkin karar, hafta başında düzenlenecek olan Kabine Toplantısı sonucu belli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak olan Kabine Toplantısı kararlarından tam kapanma uzatıldı mı sorusunun yanıtına da ulaşılacak. Tam kapanmanın 19 Mayıs'a uzatılması halinde, Pazartesi sabahı itibariyle bitmesi planlanan tam kapanma Perşembe sabahına uzayacak.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bayram olarak her yıl ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Bu tarih resmi tatiller arasında yer alıyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bu özel gün, gençlik bayramı olarak yurdun dört bir yanında kutlanıyor.