24 şahıs 24 araç yakalandı 43 kişiye ceza yazıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, "Tam Kapanma Denetimleri" kapsamında, salgın tedbirlerine vatandaşların uyumunu artırmak ve alınan tedbirlerin kontrollerini sağlamak maksadıyla, devam ettirilen denetim faaliyetleri çerçevesinde, 29 Nisan 2021 günü saat 19.00 itibariyle il giriş/çıkışlarının takibi için kurulan 5 sabit yol kontrol noktası ve il sınırları içerisine kurulan 10 yol kontrol noktası olarak toplamda 15 yol kontrol noktası ile vatandaşların seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu gibi kontrollerine başlanıldığı bildirildi.

14 Mayıs 2021 günü 309 personelin katılımıyla il giriş/çıkışlarında 5)sabit noktada, il içi 10 yol kontrol noktasında 7 bin 209 şahıs, 7 bin 930 araç kontrol edilmiş olup, çeşitli suçlardan araması bulunan 24 şahıs ve 14 araç yakalandı.

Bununla birlikte tam kapanma kapsamında 427 personelin katılımıyla 284 devriye ve Zonguldak İl J.K.lığı Karargâhından Takviye Kuvvet Görevlendirilmesi kapsamında 7 Ekip, 14 personel katılımıyla icra edilen denetimlerde kısıtlamaları ihlal ettiği tespit edilen 43 şahsa idari işlem uygulanması maksadıyla tutanak tanzim edildiği öğrenildi.

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