40 yıl sonra köye dönüş

Hakkari'de huzur ve güvenin sağlanmasıyla birlikte onlarca aile köylerine tekrar geri dönüş yaparak tarımla uğraşmaya başladı. Hakkari'nin en verimli topraklarının bulunduğu, yaklaşık 2 bin ceviz ağacı ve onlarca çeşit meyve ağacının olduğu ve sıcak bölge olması nedeniyle Hakkari'nin Antalya'sı olarak bilinen Konak köyü Erdalı mezrası, 40 yıl aradan sonra yeniden hayat bulmaya başladı. Hakkari Valiliği İl Özel İdarisinin katkılarıyla sulama suyuna kavuşan mezranın sakinleri köylerine geri dönüş yaparak tarlalarını ekmeye başladı.

40 YIL ARADAN SONRA TARIM YAPMAYA BAŞLADILAR

Su kaynağının başına geçen Cihan Ağacanoğlu, Hakkari Valiliği sayesinde sulama suyuna kavuşmalarıyla çifte bayram yaşadıklarını belirterek, "Bize bu sevinci yaşatan valimize ve il özel idaresi yetkililerine teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 40 yıldır sulama suyumuz yoktu. Suyun gelmesiyle aile fertleri olarak köyü geri dönüş yaparak tarım alanlarını ekmeye başladık. Burada yaklaşık 2 bine yakın ceviz ağacımız bulunmaktadır. Ancak sulamadığımız için verim alamadık. Allah'ın izni ile bu sene baya bir verim alacağız. Tarım alanlarımızda ekim yaptık, burada da verim beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

SEVİNCİNİ SUDA HAYKIRDI

Vahap Ağacanoğlu ise il özel idaresi tarafından 2 kilometrelik alandan köylerine sulama suyu getirildiğini söyledi. Ağacanoğlu, "Valimiz bize çifte bayram yaşattı için çok mutluyu." Dedi. Sevincinden suyun içine giren Ağacanoğlu, "Teşekkürler valim hayat var, mutluluk var. Yaşasın Hakkari Valimiz" diye belirtti. Kanaldan geçen su ile tarlalarındaki sebzeleri sulayan köylüler, 40 yıl sonra tarım yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.