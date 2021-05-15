Akçakale’ye yeni mesire alanı

Akçakale ilçesinde yıllardır atıl durumda bekleyen ağaçlık alanda başlayan mesire alanı yapım çalışmaları büyük bir titizlikle devam ederken Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri bölgede mesailerini sürdürüyor.

46 bin metrekare alan üzerine yapılacak mesire alanı içerisinde 600 metrekare asma germe gölgelik, yürüyüş yolları, piknik masaları ve barbeküler, çocuk oyun alanları, kır düğün salonu, mescit, kamelyalar ve oturma gurupları yer alıyor.

Çalışmalar tamamlandığında içerisinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin Akçakale Fidanlığında kendi yetiştirdiği farklı türlerden oluşan çiçekleri de mesire alanının içerisinde toprakla buluşturacak. Yeşil alanın yoğunlukta olduğu mesire alanı, çeşitli oyun grupları, piknik alanları, fitness malzemeleri ve sosyal aktivite alanlarıyla Akçakale halkının hizmetine sunulmuş olacak.