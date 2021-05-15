Bayram günü Kalaşnikof’lu katliam

Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuruağaç köyünde yaşayan Ersin Aydemir, iddiaya göre köyde kesilen bir hayvanın başında oyun oynayan çocuklara kızan, daha önce husumetli olduğu Adil Aydeniz'le tartıştı. Tartışma büyüyünce evinde bulunan Kalaşnikof silahı alan 36 yaşındaki Ersin Aydemir, köy meydanında önüne kim çıktıysa ateş etmeye başladı. Kurşunlara hedef olan Adil Aydeniz (66), Yavuz Aydeniz (65) ve Taner Aydeniz (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi devam eden 3 yaralıdan 1'i hastanede ameliyata alındı. Jandarma, uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Aydemir'i gözaltına aldı.