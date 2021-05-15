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Giriş Tarihi: 15.5.2021 16:43

Bayram günü kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Bayram günü kavga: 1 ölü, 2 yaralı

’da dün gece geç saatlerde iki grup genç arasında kavga yaşandı. Kavganın büyümesiyle ortalık bir anda karıştı. Yaşanan olayda 1 kişi bıçaklanarak yaralandı, 2 kişi ise silahla yaralandı. Silahla yaralanan Birkan Ö, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis olaya karışan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi dün gece geç saatlerde iki grup arasında kavga çıktı.

Birkan Ö. (29) ve ağabeyi Furkan Ö. (33), Bedirhan Kürşat A. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında olay yerine Kürşat Bedirhan A'nın arkadaşlarının gelmesiyle tartışma büyüdü. Silah ve bıçak kullanılan kavgada Gürkan Ö. ve kardeşi Birkan Ö. silahla yaralandı. Bedirhan Kürşat A. ise bıçakla yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 29 yaşındaki Birkan Ö. sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralı Gürkan Ö. ve Bedirhan Kürşat A'nın hastanede tedavisi sürüyor.

Yaşanan olay sonrası olay yerinde kamera kayıtlarını inceleyen Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Şube ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olaya karışan Gürkan Ö, Yiğit Ö, Efekan Ö, İskender Y, Salih K, Serkan P, ve Ümit A'yı gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, mahkemeye sevk edildi.

Polis olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattığı öğrenildi.

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Bayram günü kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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