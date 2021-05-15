Bayram günü kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Erdoğdu Mahallesi dün gece geç saatlerde iki grup arasında kavga çıktı.

Birkan Ö. (29) ve ağabeyi Furkan Ö. (33), Bedirhan Kürşat A. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında olay yerine Kürşat Bedirhan A'nın arkadaşlarının gelmesiyle tartışma büyüdü. Silah ve bıçak kullanılan kavgada Gürkan Ö. ve kardeşi Birkan Ö. silahla yaralandı. Bedirhan Kürşat A. ise bıçakla yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 29 yaşındaki Birkan Ö. sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralı Gürkan Ö. ve Bedirhan Kürşat A'nın hastanede tedavisi sürüyor.

Yaşanan olay sonrası olay yerinde kamera kayıtlarını inceleyen Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Şube ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olaya karışan Gürkan Ö, Yiğit Ö, Efekan Ö, İskender Y, Salih K, Serkan P, ve Ümit A'yı gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, mahkemeye sevk edildi.

Polis olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattığı öğrenildi.