Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bayramda kargolar açık mı? 15 Mayıs Bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 15.5.2021 07:45 Son Güncelleme: 15.5.2021 07:45

? 15 Mayıs Bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu?

Bayramda kargolar açık mı? 15 Mayıs Bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri

Ramazan Bayramı’nın son gününde çoğu kurum kapalı olurken kargoların çalışma saatleri merak ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat, PTT kargodan siparişlerini bekleyen vatandaşlar muaf olan kurumlar arasında kargoların açık olup olmadığını sorguluyor. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağında açık olan işletmeler belirtildi. Ramazan Bayramı ise resmi tatil olduğundan dolayı kargoların açık olup olmadığına ilişkin araştırmalar sürerken bayramda dağıtım/gönderim işlemlerinin yapılmadığı biliniyor. Bu kapsamda; ? 15 Mayıs Bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? İşte cevabı

Kargo çalışma saatleri bayramın üçüncü gününde milyonlarca kişinin gündemine geliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağına denk gelen çoğu kurum kapalı olacak. Yasak kapsamında kargolar açık mı sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler internetten araştırma yapıyor. PTT kargo başta olmak üzere MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubelerinde çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kısıtlamadan muaf olan kişi ve kurumların listesi de her zaman olduğu gibi kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda; Bayramda kargolar açık mı? 15 Mayıs 2021 Bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Corona virüsü salgını nedeniyle 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında kargo çalışma saatleri de belli oldu. Yasak süresince hangi kurum ve kuruluşların çalışıp çalışmayacağı İçişleri Bakanlığı geleneğinde yer alıyor. Buna göre 13-14-15 Mayıs tarihinde yani bayramda kargolar çalışmayacaklar.

BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI?

Kargolar resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle

Bayram süresince kargo şubelerinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kapalı olması bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihleri arasında eda edilecek. Bu tarihler arasında kargo gönderim ve dağıtım işlemlerinin yapılması beklenmiyor.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

13, 14, 15 Mayıs Ramazan Bayramı süresince de kargolar kapalı olacak.

BUGÜN PTT KARGO KARGO AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesinde, kargolar muafiyet listesinde bulunuyordu.

Ancak, resmi tatillerde PTT kargo firmaları çalışmıyor.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.

ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bayramda kargolar açık mı? 15 Mayıs Bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA