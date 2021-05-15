Kargo çalışma saatleri bayramın üçüncü gününde milyonlarca kişinin gündemine geliyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağına denk gelen çoğu kurum kapalı olacak. Yasak kapsamında kargolar açık mı sorusunun yanıtını öğrenmek isteyenler internetten araştırma yapıyor. PTT kargo başta olmak üzere MNG, Yurtiçi, Aras, Sürat ve UPS kargo şubelerinde çalışma saatleri değişiklik gösteriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında kısıtlamadan muaf olan kişi ve kurumların listesi de her zaman olduğu gibi kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda; Bayramda kargolar açık mı? 15 Mayıs 2021 Bugün PTT ve kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargo çalışma saatleri
Corona virüsü salgını nedeniyle 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında kargo çalışma saatleri de belli oldu. Yasak süresince hangi kurum ve kuruluşların çalışıp çalışmayacağı İçişleri Bakanlığı geleneğinde yer alıyor. Buna göre 13-14-15 Mayıs tarihinde yani bayramda kargolar çalışmayacaklar.
Kargolar resmi tatil nedeniyle bayramda kapalı olacak. Resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurum kuruluşlarının tatil edildiği bilinirken kargoların çalışma durumu ile ilgili detaylar şöyle
Bayram süresince kargo şubelerinin geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kapalı olması bekleniyor. Ramazan Bayramı bu yıl 13-14-15 Mayıs tarihleri arasında eda edilecek. Bu tarihler arasında kargo gönderim ve dağıtım işlemlerinin yapılması beklenmiyor.
13, 14, 15 Mayıs Ramazan Bayramı süresince de kargolar kapalı olacak.
İçişleri Bakanlığı'nın tam kapanma genelgesinde, kargolar muafiyet listesinde bulunuyordu.
Ancak, resmi tatillerde PTT kargo firmaları çalışmıyor.
Yurtiçi Kargo'nun Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece Yurtiçi Kargo şubelerinde yapılmaktadır.
Hafta sonu cumartesi günleri 09:30'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Aras kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.
Hafta sonu Cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 olan MNG kargo pazar günleri kapalıdır.