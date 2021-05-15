Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı
Giriş Tarihi: 15.5.2021 17:42 Son Güncelleme: 15.5.2021 17:46

'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı

'nda akraba olan iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Taraflar arasındaki kavgada 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacı Ahmet Mahallesi'nde husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar arasındaki kavga gerilimin yükselmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Çok sayıda silah seslerinin duyulduğu kavgada 2'si kadın 5 kişi yaralanırken, silahlı saldırgan ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Mahallede büyük korku ve panik yaşanırken, çatışma anları vatandaşlar tarafından işte böyle görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA