Beyoğlu'nda iki aile arasında silahlı kavga: 2'si kadın 5 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Taraflar arasındaki kavgada 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacı Ahmet Mahallesi'nde husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı. Taraflar arasındaki kavga gerilimin yükselmesiyle silahlı çatışmaya dönüştü. Çok sayıda silah seslerinin duyulduğu kavgada 2'si kadın 5 kişi yaralanırken, silahlı saldırgan ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Mahallede büyük korku ve panik yaşanırken, çatışma anları vatandaşlar tarafından işte böyle görüntülendi.